Attal er i dag landets utdanningsminister og blir med sine 34 år den yngste statsministeren i fransk historie og den første som er åpent homofil.

– Presidenten har utnevnt Gabriel Attal til statsminister og gitt han oppgaven med å forme en regjering, heter det i en uttalelse fra president Emmanuel Macrons kontor. gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

Attal tar over etter Élisabeth Borne (62), som mandag kunngjorde at hun går av. Franske medier har tidligere meldt om forestående rokeringer i Macrons regjering, og Borne var blant dem som var ventet å gå av.

Attal og Macron (46) vil til sammen ha en alder like under USAs president Joe Biden, som i november fylte 81 år.

De to er nære allierte, og på meningsmålinger er Attal en av Frankrikes mest populære politikere. Han ble særlig kjent under koronapandemien da han var talsperson for regjeringen.

Macrons rokeringer er ikke ventet å føre til store endringer i politikken, men mange tror det kan bli en vitamininnsprøyting før valget til EU-parlamentet i juni.

– Duoen Macron og Attal kan bringe nytt liv til regjeringen, sier Jean-Daniel Levy ved analyseselskapet Harris Interactive.

Partiet til Macron, RE, ligger for tiden bak ytre høyrepartiet til hans rival Marine Le Pen på meningsmålingene. Le Pens parti har et forsprang på mellom 8 og 10 prosentpoeng.