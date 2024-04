Nesten åtte år etter terrorangrepet som drepte 86 personer og hvor ytterligere 450 ble skadd, starter ankesaken i en domstol Paris.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel fra Tunisia kjørte over flere mennesker med en lastebil samtidig som han skjøt med våpen i den franske kystbyen Nice, på Frankrikes nasjonaldag 14. juli i 2016. Han ble skutt og drept av politiet på stedet.

Åtte personer ble senere dømt i saken. To av dem ble dømt til 18 års fengsel, og det er disse som får sin anke behandlet.

Ingen av de dømte i den første rettssaken, ble dømt for selve terroren. De ble kun dømt for medvirkning gjennom å ha forsynt terroristen med våpen, eller for tilhørighet til en terrororganisasjon.

Ankesaken skal pågå til 14. juni.