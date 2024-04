Nyhetsbyrået siterer to regionale sikkerhetskilder på at dronene ble skutt ned på jordansk side av Jordandalen, og at de var på vei mot Jerusalem. Andre ble avskåret nær grensa mellom Irak og Syria, heter det videre.

Det iranske statstilknyttede nyhetsbyrået Fars siterte tidligere en iransk militærkilde på at Iran følger med på Jordan, og at landet kan bli «det neste målet».

– En informert militærkilde sa at følger nøye med på Jordans handlinger under gjengjeldelsesangrepet. Og at om de deltar i noen aksjoner (for å støtte Israel, red.anm.), vil de være vårt neste mål, meldte Fars.