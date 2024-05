Også Kinas president Xi Jinping har snakket om forslaget, som altså først ble lagt fram av hans franske kollega.

Volodymyr Zelenskyj sier til nettavisen Ukrainska Pravda at detaljene i forslaget er uklare for ham. Han understreker risikoen for at Russland benytter en eventuell våpenhvile til å flytte militært utstyr nærmere Ukraina.

– Hvem vil sikre at deres styrker ikke rykker fram mot oss under en våpenhvile, spør Zelenskyj.

– Så jeg forstår ikke detaljene. Det høres ikke levedyktig ut for meg, sier den ukrainske lederen.

Da han kom hjem fra statsbesøket i Kina, bekreftet Vladimir Putin at Xi hadde tatt opp tanken om en våpenhvile, men kom ikke med flere detaljer. Han kritiserte imidlertid Vesten for å kreve at Russland holder seg til en olympisk fred samtidig som russiske utøvere stenges ute fra lekene.

Russland har også tidligere vært skeptiske og ment Ukraina kan bruke en våpenhvile til å skaffe flere våpen og omdisponere sine væpnede styrker for strid.