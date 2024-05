En rekke områder i Afghanistan er den siste tiden rammet av kraftig regn og flom som har kostet mange mennesker livet.

Asmatullah Muradi, talsperson for guvernøren i Faryab, sier at 66 mennesker har omkommet her. I tillegg er minst fem skadet og flere andre savnet.

Flere enn 1500 boliger i Faryab har fått skader, og flere hundre husdyr har mistet livet, ifølge Muradi. Flere tusen mål med jordbruksland er oversvømt.

I perioden da styrker fra USA og mange andre vestlige land var utplassert i Afghanistan, hadde Norge ansvaret for sikkerheten i Faryab mellom 2005 og 2012.

Da de vestlige styrkene trakk seg ut, grep Taliban makten i landet i august 2021.