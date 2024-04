Ministre fra G7-landene er denne uken samlet i Torino i Italia for å drøfte hva som trengs av miljø- og klimatiltak de neste årene. Tirsdag kommer de med en felles erklæring der behovet for tiltak mot motebransjen også vil være inkludert, ifølge Frankrikes minister for grønn omstilling, Christophe Béchu.

– Utslippene fra tekstiler er allerede viktigere enn alle afrikanske utslipp, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Han kaller tekstilindustriens utvikling for «ukontrollert» og sier at motebransjen er nødt til å bli mer sirkulær og mer basert på gjenbruk.

Tekstilproduksjonen står for en større andel av klimautslippene enn alle internasjonale flygninger og skipstrafikken til sammen, konkluderte konsulentselskapet McKinsey i desember.

Miljøbevegelsen har lenge bedt bransjen få slutt på masseproduksjonen av moteklær, som ofte ender på søppelfyllingen etter kort tid.

En nylig studie fra EUs miljøbyrå (EEA) viser at 4–9 prosent av tekstilene som selges i Europa, ender opp med å bli destruert uten at de noensinne er brukt.

Diskusjonene i Torino dreier seg også om framtiden til kullkraftverkene, samt behovet for å kutte plastproduksjonen.

G7 består av USA, Canada, Japan, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Italia.