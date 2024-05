– Per i dag er vi mer enn 50 prosent ferdige med å sette opp havna, sa Pentagon-talsperson Sabrina Singh onsdag. Hun la til at den er satt sammen av flere forskjellige komponenter.

– Den flytende plattformen er fullstendig ferdig og har blitt satt opp. Gangbroen er under arbeid, la Singh til. USAs militære står for byggingen av broen. Den startet i forrige uke og er varslet å ta rundt to måneder.

Planene om en amerikansk nødhjelpshavn ble kunngjort av president Joe Biden i mars. Amerikanske tjenestemenn har sagt at forsyningene skal leveres uten at amerikanske styrker går i land.

Flere land har brukt fly for å slippe nødhjelp inn til palestinerne på Gazastripen, men slike flydropp kan bare dekke en liten del av det enorme nødhjelpsbehovet der.