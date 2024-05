Det er det sjette rentemøtet på rad der banken velger å holde renta stabil.

– De siste månedene har det vært en mangel på ytterligere framgang mot inflasjonsmålet på 2 prosent, heter det i en uttalelse fra sentralbanken.

Sentralbanken har opprettholder en høy styringsrente for å forsøke å roe ned etterspørselen og få bukt med prisveksten, og en nedgang i inflasjonen på tampen av fjoråret ga håp om at de første rentekuttene på lenge kunne være på vei.

Men siden har prisveksten økt igjen, noe som satte en stopper for drømmen om rentekutt til sommeren.

– De økonomiske utsiktene er usikre, og komiteen er stadig svært årvåkne for inflasjonsrisikoene, heter det videre i bankens uttalelse.

Det at håpet slukkes for rentekutt i årets første halvår, øker mulighetene for at eventuelle rentekutt vil sammenfalle med oppløpet til presidentvalget i november.