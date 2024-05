Den 60 år gamle skotten skriver i sosiale medier at han er «dypt beæret over å ha blitt valgt som leder av SNP».

Swinney blir trolig også Skottlands neste førsteminister, som leder den delegerte skotske regjeringen, men vil fortsatt trenge nok stemmer i det skotske parlamentet for å bli formelt valgt.

Swinney kastet seg inn i lederkampen forrige uke og har gått til valg på at han skal «forene SNP og forene Skottland for uavhengighet». Det til tross for at meningsmålinger viser at færre støtter en oppriving fra Storbritannia.

Mangler flertall

– Jeg ønsker å bygge videre på arbeidet til SNP-regjeringen slik at vi kan skape en moderne, mangfoldig og dynamisk Skottland som vil sikre muligheter for alle våre innbyggere, sa Swinney til støttespillere i Edinburgh.

Swinney tar over lederrollen fra Humza Yousaf, som trakk seg i forrige uke etter litt mer enn et år som Skottlands førsteminister og leder av partiet.

Yousaf trakk seg etter at regjeringssamarbeidet mellom SNP og De grønne falt fra hverandre. Den skotske regjeringen overlevde likevel mistillitsforslaget som ble reist mot dem.

Vanskelig politisk arv

Swinney tar imidlertid over en vanskelig politisk arv. Tidligere SNP-leder Nicola Sturgeon, som ledet partiet i åtte år, er involvert i korrupsjonsskandale og det innenrikspolitiske landskapet i Skottland er svært krevende.

SNP leder en mindretallsregjering i det skotske parlamentet. Dermed vil Swinney trenge støtte fra et annet parti for å danne en regjeringskoalisjon eller for å vedta lovverk.

Problemene i SNP har gitt opposisjonspartiet Labour, som for første gang på mer enn et tiår er foran eller likt med SNP på målinger, håp om at de kan ta tilbake skotske valgkretser og vinne flertall i Parlamentet i det britiske valget senere i år.