Nattens luftangrep blir av innbyggere beskrevet som de mest intense siden de israelske styrkene innledet sin offensiv mot Rafah i forrige måned.

Israelske stridsvogner står nå i utkanten av det tett befolkede Yibna-distriktet i sentrum av Rafah, der Israel i løpet av natten angrep en rekke mål.

Israel angrep også fiskebåter langs stranda i Rafah og flere av dem ble skutt i brann, forteller innbyggere.

Uten stans

– Israel har angrepet uten stans hele natten og har brukt droner, helikoptre, kampfly og stridsvogner, forteller en innbygger.

Ifølge tankesmia Institute for the Study of War (ISW), som delvis finansieres av amerikansk våpenindustri, er fem israelske brigader nå inne i sentrum av Rafah.

Ytterligere fem brigader opererer i den såkalte Philadelphia-korridoren, en 14 kilometer lang landstripe som Israel har ryddet langs grensa mellom Egypt og Gaza.

Masseflukt

Rafah har de siste månedene vært hjem for rundt halvparten av Gazas 2,3 millioner innbyggere, blant dem over 1 million palestinere på flukt fra israelske angrep lenger nord.

Ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har over 800.000 mennesker flyktet fra Rafah siden Israel på tross av internasjonale advarsler og protester innledet sine angrep mot byen tidligere i måneden.

Angrep også i Khan Younis

Den israelske hæren har ikke kommentert nattens angrep i Rafah, men hevder å ha drept en rekke militante palestinere i Khan Younis lenger nord på Gazastripen.

Israel hevdet for en måned siden at Hamas og andre militante grupper var nedkjempet i Khan Younis, men har nå på nytt sendt styrker inn i byen.