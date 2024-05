Mannen, som er fra Harlow øst for London, er siktet for brudd på loven om rikets sikkerhet. Han ble pågrepet tirsdag og fremstilt for retten i London.

Neste rettsmøte blir i domstolen Old Bailey i den britiske hovedstaden 14. juni.

London-politiet har ransaket to adresser i forbindelse med pågripelsen. De sier at pågripelsen ikke er knyttet til noen andre saker.

– Det er ingen grunn til å tro at det foreligger noen trussel mot publikum i forbindelse med denne saken, sier politiet i en uttalelse.

I forrige måned ble en 20 år gammel britisk mann tiltalt for å ha planlagt brannstifting på vegne av russisk etterretning mot mål i London med ukrainsk tilknytning.