En domstol i Düsseldorf fant mandag tiltalte skyldig i å ha overlevert opplysninger etter eget initiativ. Thomas H, som mannen identifiseres som, jobbet da på et innkjøpskontor i det tyske forsvaret.

Den 54 år gamle mannen har under rettsforhandlingene erkjent sin skyld. Hans forklaring var at han håpet å få opplysninger tilbake fra russerne slik at han kunne føre sin familie i sikkerhet før konflikten i Ukraina ble en atomkrig.

– Det var frykten for et ragnarok som gjorde at jeg utførte denne tåpelige handlingen, sa mannen i retten.

Påtalemyndigheten sa at tiltalte hadde fotografert gamle øvelsesdokumenter om ulike typer ammunisjon og flyteknologi, for deretter å legge materialet i en postkasse utenfor det russiske konsulatet i Bonn.

– Tiltalte tok i mai 2023 kontakt med konsulatet i Bonn og ambassaden i Berlin og tilbød sine tjenester, heter det.