De 194 medlemslandene hadde som mål å vedta en pandemiavtale på WHOs årsmøte i Genève neste uke.

Avtalen skulle hindre det verdensomspennende kaoset som oppsto i forbindelse med koronapandemien og sørge for at alle land skulle få beskyttelsesutstyr, medisiner og vaksiner innen rimelig tid.

Selv om forhandlingene ikke kom i mål, har diplomater fra flere land og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagt at de ser optimistisk på muligheten for å fortsette arbeidet om en avtale i fremtiden.

– Dette er ikke et nederlag. Dere har virkelig gjort mye, dere har hatt stor fremgang. Nå er det på tide å ta lærdom av forhandlingene og gå videre, sa Thedros til delegatene i Genève fredag.

– Verden trenger fortsatt en pandemitraktat, og verden må være forberedt, sier WHO-sjefen.

En av forhandlingslederene, nederlandske Roland Driece, sier han håper det er mulig å komme til enighet «i årene som kommer».

Hjelpeorganisasjoner og fattige land frykter at en avtale ikke vil garantere leveranser til de mest sårbare. Et av stridstemaene i forhandlingene var finansiering og hvorvidt medisin og vaksiner skulle gjøres tilgjengelig gratis eller til reduserte priser for fattige land.