Hovedtalerne på nasjonalkonservatisme-konferansen, eller NatCon, var blant annet den euroskeptiske britiske populisten Nigel Farage og Storbritannias tidligere innenriksminister Suella Braverman. Ungarns statsminister Viktor Orban var ventet å dukke opp på dag to av konferansen.

Farage og Braverman holdt sine innlegg tirsdag til tross for at politiet gikk inn i lokalet for konferansen og varslet arrangørene om at de ville stenge ned konferansen.

Tirsdag ettermiddag sto politiet utenfor lokalet og hindret folk i å gå inn. Emir Kir, ordfører i Brussel-bydelen der konferanselokalet ligger, bekreftet at han hadde beordret nedstengingen for å sikre offentlig sikkerhet.

Flere organisasjoner hadde på forhånd varslet at de kom til å protestere ved konferansen.