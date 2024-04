Forsvarsdepartementet i Moskva sa at de hadde "frigjort» landsbyen Pervomaiske, litt sør for Avdijivka, som ble rasert under kampene da Russland gjenerobret den i februar.

Kunngjøringen om erobringen kom etter at Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj sa at situasjonen langs fronten i øst har forverret seg betraktelig de siste dagene.

Tidligere lørdag meldte russisk-innsatte myndigheter i den okkuperte delen av Zaporizjzja at åtte mennesker ble drept i et ukrainsk angrep på byen Tokmak.

Jevgenij Balitskij, som er Moskvas leder i Zaporizjzja, sa at ytterligere 18 mennesker ble drept i angrepet fredag kveld.

Zaporizjzja er en av de fire ukrainske regionene som er delvis okkupert av russiske styrker etter invasjonen i februar 2022 og annektert av Russland.