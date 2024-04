– De to partene er enige om at det delte målet er å se at Hamas blir slått i Rafah, skriver Det hvite hus i en uttalelse.

I møtet mellom de to landene gikk også Israel med på at de ville ta USAs bekymringer, knyttet til en bakkeinvasjon i Rafah, på alvor.

Telefonmøtet torsdag ble ledet av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Israels minister for strategiske saker, Ron Dermer.

Det hvite hus skriver at partene vil møtes igjen snart.