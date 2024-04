Kinas utenriksminister Wang Yi konkluderer med at Iran vil være i stand til å «håndtere situasjonen godt og ikke utsette regionen for mer uro» mens Iran samtidig ivaretar egen suverenitet og verdighet. Det sier han etter en telefonsamtale med sin iranske motpart Hossein Amir-Abdollahian.

Wang sier at han noterte seg at Iran har beskrevet helgens angrep mot Israel som begrenset og at iranske myndigheter har sagt det ble utført i selvforsvar, som svar på Israels angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus i Syria tidligere denne måneden.

Wang har også pratet med sin saudiarabiske motpart. Etter en telefonsamtale med Faisal bin Farhan Al Saud sier Wang at Kina er villig til å samarbeide med Saudi-Arabia for å hindre ytterligere eskalering i Midtøsten.

Saudi-Arabia har høye forventninger til at Kina spiller en aktiv og viktig rolle i den forbindelse, og Saudi-Arabia er åpen for å styrke kommunikasjonen og koordineringen med Kina for å fremme en umiddelbar og betingelsesløs våpenhvile på Gazastripen, sier Wang etter samtalen.