– For Norge er det viktig å støtte opp under arbeidet ICC gjør for å sikre ansvarliggjøring for alvorlige internasjonale forbrytelser begått i alle deler av verden. Det er svært viktig at vi ivaretar de grunnleggende prinsippene ICC bygger på, slik som domstolens og hovedanklagers uavhengighet, heter det i Eides kommentar. Den er gitt i en epost til NTB mandag kveld.

– Fra norsk side har vi gjentatte ganger oppfordret til at hovedanklager skal få tilgang for å kunne utføre etterforskningen i samsvar med sitt mandat, avslutter utenriksministeren.