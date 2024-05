– Der er nå landsbyer som er blitt forvandlet fra en «gråsone» til en kampsone, og okkupantene prøver å få fotfeste i noen av dem, eller simpelthen bruker dem til å rykke videre fremover, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Med denne offensiven prøver de russiske styrkene nå å tøye de ukrainske styrkene til det ytterste, legger han til.

Presidenten trekker særlig fram situasjonen rundt byen Vovtsjansk som «ekstremt vanskelig». Han advarer ukrainerne mot unødvendig panikk som russisk desinformasjon kan føre til.

Ukrainske styrker sliter nå mer enn før, delvis på grunn av forsinkelser i leveranser av amerikansk miltærurstyr og ammunisjon. Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj beskriver situasjonen som vanskelig.

Det var natt til fredag at russiske styrker startet en offensiv i Kharkiv-regionen, noe som har utløst frykt for at målet kan være å ta Ukrainas nest største by ved samme navn.

På russisk side av grensen, i regionen Belgorod, meldte russiske myndigheter om et angrep som rammet en boligblokk. Minst 13 mennesker ble drept, ifølge oppdaterte russiske tall natt til mandag. Russiske myndigheter har sagt at det var en rakett fra Ukraina og som ble skutt ned av russiske styrker, som førte til at boligblokken raste sammen. Ukrainske myndigheter har ikke kommentert opplysningene.