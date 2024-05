Dermed er 35.456 personer drept så langt i krigen, i henhold til departementets tall. I tillegg skal over 79.000 mennesker være såret.

I Nuseirat ble minst 20 mennesker drept i et israelsk angrep på et bolighus natt til søndag, ifølge et sykehus i det palestinske området.

Samtidig som Israel har trappet opp angrepene i byen Rafah lengst sør på Gazastripen, har det også vært harde kamper lenger nord den siste tiden.