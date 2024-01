Kunngjøringen kom i kjølvannet av at Israel har redusert antallet soldater på Gazastripen for å la flere tusen reservister dra tilbake på jobb, og etter et økende internasjonalt press for å drive mindre intensiv krigføring.

I en uttalelse fra Gallants kontor heter det at israelske styrker vil gå over til en ny kamptilnærming nord på Gazastripen. Dette vil omfatte raid, riving av tunneler, luft- og bakkeangrep og spesialstyrkeoperasjoner.

Fortsetter

Sør på Gazastripen, hvor størsteparten av enklavens befolkning nå bor, vil Israel fortsette å forsøke å eliminere Hamas-ledere og redde israelske gisler. Det tilsvarer ingen endringer i kamptilnærmingen der.

– Det vil fortsette så lenge det anses nødvendig, heter det i uttalelsen.

Rundt 2,3 millioner mennesker bor på Gazastripen. Israels offensiv har drept rundt 22.000 personer, ifølge helsedepartementet i enklaven.

Gallants kunngjøring kom samme dag som det ble kjent at USAs utenriksminister Antony Blinken innleder en rundreise i regionen, der han også skal innom Israel. I sine samtaler med lederne skal den amerikanske utenriksministeren blant annet jobbe for å hindre spredning av konflikten, opplyser amerikansk UD.

Planer for etter krigen

Etter krigen vil Hamas ikke lenger ha makten på Gazastripen, sier Gallant. Israel vil forbeholde seg retten til militær handlingsfrihet, ifølge ham, men det kommer ikke til å være noen form for israelsk sivil tilstedeværelse og palestinske organer vil ha ansvaret for enklaven.

– Innbyggerne i Gaza er palestinerne, og derfor vil palestinske organer ha ansvaret, med forutsetning at det ikke skjer fiendtlige handlinger eller trusler mot staten Israel.

Den israelske avisen Haaretz skriver at Israels utvidede kriseregjering møtes torsdag kveld for å diskutere planene for Gazastripen etter at krigen er over. Forrige gang et slikt møte var planlagt, avlyste statsminister Benjamin Netanyahu det av «politiske årsaker».