– Det Israel jobber mot i Gaza, er ikke å tilintetgjøre det palestinske folket, men å beskytte sitt eget folk, sa Israels ledende advokat Tal Becker i andre høringsdag i Den internasjonale domstolen i Haag.

Israel er i retten for å svare på Sør-Afrikas anklager om at de begår et folkemord mot palestinerne på Gazastripen. Israel har hele tiden avvist anklagene og omtalt dem som «dypt forvrengte» og «forkastelige».

Over 23.357 palestinere har blitt drept i israelske angrep på Gazastripen siden krigsutbruddet 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter i enklaven. Krigen brøt ut etter at Hamas angrep Israel og tok livet av 1100 mennesker, ifølge israelske myndigheter.