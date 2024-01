- Gi Russland to-tre år, og da kan de enkelt kjøre over oss. Den risikoen kan vi ikke ta. Det kommer ikke til å være noen pauser i russisk favør, sier Zelenskyj.

En langvarig krig kommer heller ikke til være til Ukrainas fordel, la han til. Derfor kan ikke vennligsinnede land nøle med å gi mer økonomisk og militær støtte, ifølge presidenten.

Torsdag var Zelenskyj i Estland på dag to av sin rundreise i Baltikum. Estlands president Alar Karis sluttet seg til Zelenskyjs ønske.

- Demokratiske land har gjort mye for å støtte Ukraina, men vi må sammen gjøre mer for å sørge for at Ukraina vinner, sa Karis.