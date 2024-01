Cameron kom med uttalelsen i en høring i Parlamentet tirsdag.

– Jeg er bekymret for at Israel har utført handlinger som kan være et brudd på folkeretten, fordi dette særskilte stedet er blitt bombet, eller hva det nå er? Ja, selvfølgelig, sa han da han svarte på spørsmål fra Parlamentets utenrikskomité.

Cameron ble spurt om han har mottatt råd fra regjeringens jurister om at Israel på noen som helst måte har brutt folkeretten. Dette avviste han.

Han ble også bedt om å svare på om Israel burde åpne opp igjen for vannforsyninger til Gaza.

– Jeg er ingen jurist. Min mening er at de bør skru på vannforsyningen til Nord-Gaza igjen. Konflikten er i realiteten over der, så det å få mer vann og kraft inn i Nord-Gaza, kan være en meget god ting, sa Cameron.