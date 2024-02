– FN har aldri, aldri mottatt noen skriftlig rapport, til tross for våre gjentatte forespørsler til israelske myndigheter der vi har bedt om et samarbeid, sier Philippe Lazzarini til Al Jazeera.

Ifølge Israel deltok tolv av UNRWAs 13.000 ansatte på Gazastripen i Hamas-angrepet 7. oktober.

Flere medier har fått se Israels påståtte beviser for anklagen, men har konkludert med at disse ikke holder vann.

Israel hevder også ha funnet Hamas-tunneler under UNRWAs hovedkvarter i Gaza by, noe organisasjonen ifølge Lazzarini var helt ukjent med.

Disse tunnelene lå 20 meter under bakken, og UNRWA har ingen mulighet til å fastslå hva som fins under bakken i Gaza, sier han i et intervju med sveitsiske medier.

158 UNRWA-ansatte er drept i israelske angrep siden oktober, og ifølge Lazzarini er over 150 skoler og andre UNRWA-bygg bombet.

– Vi står nå overfor en samordnet kampanje fra Israel som er ute etter å ødelegge UNRWA, sier han.