Ifølge det libanesiske nyhetsbyrået ble fem landsbyer angrepet av israelske jagerfly.

I en av landsbyene, al-Qantara, ble tre medlemmer av den sjiamuslimske Amal-bevegelsen, som er alliert med Hizbollah, drept. Hizbollah melder at to av deres krigere ble drept i angrepene.

Det har vært nesten daglig ildveksling mellom Hizbollah og Israel siden krigen i Gaza startet 7. oktober med Hamas-angrepet over grensa, og det er stor frykt for at kampene skal føre til en spredning av krigen.

Siden 7. oktober er minst 268 mennesker drept i Libanon, de fleste Hizbollah-krigere, men også rundt 40 sivile. På israelsk side er ti soldater og seks sivile drept.