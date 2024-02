– I sluttfasen av tilbaketrekningen, under press fra de overveldende fiendtlige styrkene, ble et visst antall ukrainske soldater tatt til fange, sier generalen Oleksandr Tarnavskyj, som kontrollerer området, på Telegram.

Hvor mange soldater det er snakk om, er så langt ikke kjent.

Forsvarssjef Oleksandr Syrskyj sa natt til lørdag et Ukraina trekker sine styrker fra Avdijivka for å unngå å bli omringet.

Byen har vært under hardt russisk press den siste tiden. Både Syrskyj og president Volodymyr Zelenskyj sier at styrkene trekkes tilbake for å «redde ukrainske liv».

– Basert på den operative situasjonen rundt Avdijivka og for å unngå omringing og bevare livene og helsa til soldatene, besluttet jeg å trekke våre enheter fra byen og gå over til å forsvare fra mer gunstige posisjoner, skrev Tarnavskyj natt til lørdag.

Avdijivkas fall til russerne er den største endringen i krigens fronter siden russiske styrker tok Bakhmut i mai 2023. Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep.