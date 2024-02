Speaker Lindsay Hoyle brøt med sedvane da han ga grønt lys til at de folkevalgte skulle stemme over to forslag som hjalp Labour med å unngå interne splittelser om standpunkt i Gaza-krigen.

Toryene og det skotske nasjonalistpartiet SNP forlot salen i protest. Til slutt beklaget Hoyle.

– Jeg beklager avgjørelsen. Jeg ville ikke at det skulle ende slik, sa han.

Høylytt

I utgangspunktet var det SNP som tok initiativ til avstemningen. De la fram et forslag om å ta til orde for umiddelbar våpenhvile. Labour og Toryene, som begge har støttet Israel samtidig som de uttrykker bekymring over sivile i Gaza, la fram forslag til endringer.

I en høyst uvanlig avgjørelse bestemte Hoyle at Labours og Toryenes forslag skulle stemmes over. De skulle dermed stemme over et forslag som var endret av et opposisjonsparti.

Da dette ble kjent, ble det høylytt krangel i Underhuset. Et parlamentsmedlem anklaget Hoyle for å forårsake en «konstitusjonell krise», mens andre ropte «få tilbake Bercow», som var den forrige speakeren.

Beleilig for Labour

Hoyles beslutning betød at Labour-medlemmene kunne stemme for sitt eget forslag og dermed slippe å måtte bryte med partiledelsens syn ved å stemme på SNP-forslaget.

I kaoset ble Labours forslag godkjent, uten en formell avstemning.

Ordlyden i forslaget er ikke bindene for regjeringen og betyr nok ikke mye for verken Israel eller Hamas. Saken har imidlertid stor innenrikspolitisk sprengkraft og byr på store problemer for Labour-leder Keir Starmer.