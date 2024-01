Sammen med Israels ødeleggelse av Gazas infrastruktur bidrar været til at det snart ikke er mulig å overleve i området, mener Ajith Sunghay, som leder FN-kontoret.

– Dette var helt som ventet på denne tiden av året. Det er fare for at dette gjør en allerede uhygienisk situasjon til at området blir fullstendig ubeboelig for innbyggerne, sier Ajith Sunghay, som leder FN-kontoret.

Han understreker at de fleste i Gaza mangler både ekstra klær og tepper.

– Jeg frykter at mange flere sivile kommer til å dø, sier Sunghay og føyer til:

– Det at angrepene fortsetter på bygg som skal være beskyttet, slik som sykehus, kommer til å føre til at sivile blir drept, og det kommer til å ha en enda mer massiv virkning på tilgangen til helsehjelp, trygghet og sikkerhet for palestinere generelt.

Harde kamper

Også fredag raste kampene i Gazas nest største by Khan Younis, der tusenvis av palestinere, deriblant pasienter, ansatte og fordrevne, befinner seg på beleirede sykehus uten mulighet til å komme seg ut.

Det israelske militæret (IDF) sier i en uttalelse at det pågår harde kamper i byen og at soldater har angrepet flere titall steder de mener er knyttet til Hamas. Flere skal være drept både på palestinsk og israelsk side, men uten at det blir oppgitt noen tall.

Ifølge øyenvitner har mange flyktet sørover for å komme seg unna kampene og de israelske luftangrepene.

Kamper ved sykehus

Palestinsk Røde Halvmåne meldte torsdag at israelske enheter har bombet og skutt granater mot området rundt al-Amal-sykehuset. Det er umulig for både redningsarbeidere og folk som trenger helsehjelp å nå fram til sykehuset.

IDF meldte tidligere fredag at de er i kontakt med helsepersonell på både al-Amal og Nasser-sykehuset i for å sikre at de fortsatt er i drift.

Ifølge FN har om lag 18.000 internt fordrevne palestinere søkt tilflukt i bare Nasser-sykehuset. IDF sier på sin side at mange har forlatt sykehuset frivillig via en fluktkorridor.

Israel avviser også meldinger om at sykehusene er beleiret og kaller det en «åpenbar misforståelse». IDF har tidligere hevdet at Hamas utnytter sykehusene til sine egne formål, noe både Hamas og de ansatte avviser.