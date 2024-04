Sykehuset har vært åsted for harde kamper i to uker. IDF melder mandag at de har drept en rekke militante palestinere og beslaglagt våpen og dokumenter.

Helsemyndighetene i Gaza opplyser mandag at styrkene etterlater seg store ødeleggelser. De melder å ha funnet over 20 døde i området.

– Dusinvis av lik, noen av dem forråtnede, har blitt funnet i og rundt Shifa-sykehuset, uttaler helsemyndighetene.

Hevder hundrevis er drept

Ifølge helsemyndighetene er store deler av sykehuset satt ut av spill, og soldatene oppgis å ha brent ned bygninger før de forlot stedet. Bilder fra stedet viser utbombede bygninger og palestinere som bærer på lik.

Israel hevdet i forrige uke på ha drept 200 terrorister på stedet. Mandag beskriver IDF operasjonen som svært vellykket.

– Soldater har gjennomført presis operasjonell aktivitet i Shifa-sykehusets område og forlatt sykehuset, melder de.

Knust av kjøretøy

Hundrevis av palestinere har tatt seg inn på sykehusområdet mandag morgen. Ifølge en journalist er flere av bygningene inne på sykehusområdet ødelagt, noen av dem av brann. Noen døde skal også ha blitt knust av kjøretøy.

Hamas har nektet for å ha brukt sykehuset som en base for sine krigere. IDF innledet operasjonen mot sykehuset mandag 18. mars, for to uker siden.

Nær 33.000 palestinere oppgis å ha blitt drept i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober. Mandag morgen kunngjorde IDF at 600 israelske soldater har blitt drept siden krigen brøt ut.