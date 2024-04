Forskere ved Royal College of Emergency Medicine har funnet ut at én pasient dør unødig for hver 72. pasient som må vente mellom åtte og tolv timer i akuttmottaket. Det innebærer at 250 pasienter kan ha dødd som følge av lang ventetid ukentlig i 2023, skriver Sky News.

Det britiske helsevesenet har som mål at 76 prosent av akuttpasienter skal legges inn, overføres eller skrives ut innen fire timer. I mars klarte de å ta hånd om 70,9 prosent av pasientene innen fire timer.