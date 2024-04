Den 48 år gamle tannlegen Cho Young-moon er én av dem som planlegger å avlegge en proteststemme i valget til nasjonalforsamling i Sør-Korea onsdag.

Stemmen hennes går med det til tidligere justisminister Cho Kuks nyoppstartede parti Gjenoppbygg Korea og dets politikk som står sterkt imot regjeringen.

President Yoon Suk-yeouls støtte blant velgerne har ligget fast i det nedre siktet av 30 prosent i flere måneder, drevet av en rekke skandaler og velgernes misnøye med den økende inflasjonen, en treig økonomi og den pågående legestreiken.

Hevn

Mens Cho Kuks parti tilbyr lite av egen, konkret politikk og tiltak, viser nylige meningsmålinger at de har tatt opp konkurransen med det regjerende partiet. Eksperter mener at måten de appellerer til velgernes sinne på, kan sikre dem nok mandater i nasjonalforsamlingen til å kunne spille kongemaker etter valget.

For Cho Kuk kan imidlertid målet være noe litt enklere – nemlig hevn.

Cho var tidligere en stigende stjerne i sørkoreansk politikk og ble av mange løftet fram som en mulig presidentkandidat. Men det var før en opptaksskandale rammet familien hans i 2019 – og etterforskningen mot Cho ble ledet av nåværende president Yoon.

Chos familie ble anklaget for å ha forfalsket dokumenter for å få barna inn på universitetet. Som følge av dette måtte kona hans tilbringe mer enn tre år i fengsel, og datteren hans ble tvunget til å si fra seg legelisensen – mens Cho selv risikerer to år bak lås og slå dersom landets høyesterett avviser anken hans.

Misfornøyde

Yoons rolle i rettsforfølgelsen av skandalen drev ham inn i det nasjonale søkelyset, og han vant presidentvalget i 2022 til tross for at han aldri hadde vært folkevalgt i noen rolle før.

Men to år senere tjener Chos historie nå til å forsterke hans anti-Yoon-budskap blant velgerne, som ifølge meningsmålinger blir stadig mer misfornøyde med presidenten og hans regjering.

Cho sier til nyhetsbyrået AFP at han først vil sørge for at presidenten får mindre innflytelse, og deretter ingen innflytelse i det hele tatt, i resten av presidentperioden sin.

– Svikter

De gode meningsmålingene for det ferske partiet fremhever en utbredt misnøye både med Yoon og opposisjonspartiet Det demokratiske partiet, som for tiden har flertallet i nasjonalforsamlingen.

– Det vi ser med Chos parti, er hvordan de to store partiene svikter fullstendig i å svare på velgernes krav, sier Yoo Jung-hoon, en politisk kommentator, til AFP.

Yoon har ikke holdt en åpen pressekonferanse siden august 2022, bemerker Yoo.

Unikt system

Chos parti hadde en oppslutning på oppunder 30 prosent i uken før valget, noe som betyr – dersom de får tilsvarende resultat på valgdagen – at partiet kan ende opp med 15 folkevalgte i nasjonalforsamlingen med 300 seter.

Sør-Korea har et unikt valgsystem. Det fungerer delvis forholdsmessig for å velge representanter til nasjonalforsamlingen: Velgerne avgir én stemme til representanter fra de ulike valgkretsene, som har 254 av setene i nasjonalforsamlingen.

I tillegg avgir de én stemme til et politisk parti, noe som avgjør hvordan de øvrige 46 setene blir fordelt – noe som kan sammenlignes med utjevningsmandater i Norge.

Politikken i Sør-Korea har i stor grad vært dominert av landets to største partier, Yoons konservative parti og opposisjonspartiet Det demokratiske partiet. Men det at folk da gir sin andre stemme til Gjenoppbygg Korea, kan sørge for at de to partiene mister flere representanter i nasjonalforsamlingen.

Ønsker flertall

Den siste uken før valget i Sør-Korea blir det ikke offentliggjort noen meningsmålinger.

– Chos parti kjører stort sett på én enkeltsak, at dette valget skal være en slags folkeavstemning om Yoon – og dét vinner mye støtte, sier politisk kommentator Yoo.

Presidenten har bare lov til å sitte i en enkelt femårsperiode, og partiet hans vil gjerne vinne flertallet i nasjonalforsamlingen slik at de har større mulighet til å fremme Yoons konservative politikk. Det konservative partiet har ikke hatt flertallet i nasjonalforsamlingen siden 2016.

Skandaler

Den utbredte misnøyen med Yoon stammer delvis fra skandaler. Spesielt har en mye spredt video som viser at førstedame Kim Keon-hee tok imot en Dior-veske som gave, fått mye oppmerksomhet. Også en aksjemanipulasjonsskandale har preget familien hans.

Cho sier påtalemyndigheten har vært mild med Yoon og familien hans, i skarp kontrast til hvordan de oppførte seg mot ham og hans familie, som ifølge ham holdt ut vanskelige rettssaker i årevis.

Han ønsker at statsadvokatene i landet skal velges for å få slutt på det han kaller en politisk skjevhet, og han sier støtten til partiet hans kommer fra misnøye med den nåværende status quo.

– Det er mye oppdemmet skuffelse og sinne mot regjeringen, men ingen partier eller politikere kan fullt ut representere slike følelser, sier han.

Kan bli fengslet

Chos personlige historie hjelper til med å oppildne velgere som er misfornøyde med begge de store partiene, sier analytiker Yum Seung-yul til AFP.

– Han blir sett på som den som har blitt mest ødelagt av Yoon, sier Yum, og viser til rettsforfølgelsen av familien til Cho. Yum legger til at han ikke blir overrasket dersom Gjenoppbygg Korea vinner stort i valget onsdag.

Men selv om det skulle skje, er det ikke sikkert at Cho vil kunne representere partiet i nasjonalforsamlingen. Dersom Sør-Koreas høyesterett avviser ankesaken hans, blir han fengslet i to år.

Det er ikke kjent når høyesteretten kommer med sin avgjørelse.

– Annerledes

På et valgmøte i Seoul forrige uke, sang hundrevis av Chos tilhengere navnet hans og partiets slagord – «Tre år er for lenge!» – en referanse til årene som gjenstår av Yoons presidentperiode.

– Folk er sinte på regjeringen, sier tannlegen Cho Young-moon på møtet. Og mange som henne tror at opposisjonens påstander om at de vil møte folkets bekymringer på en bedre måte, bare er snakk.

– Cho er annerledes da han har fortalt oss hva han faktisk vil gjøre for å holde Yoon i sjakk.