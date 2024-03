Østerrike har imidlertid motsatt seg fullt Schengen-medlemskap for de to østeuropeiske landene, og grensekontrollen for dem som ankommer til lands blir derfor opprettholdt.

Søndagens oppheving av grensekontroll for dem som ankommer med fly eller skip blir likevel sett på som symbolsk viktig.

– Det er et spørsmål om verdighet og om å være fullverdige medlemmer av EU, sier den rumenske analytikeren Stefan Popescu.

Behandlet annerledes

– Rumenere som har måttet stille i en annen kø enn andre EU-borgere har følt at de har blitt behandlet annerledes, sier han.

Næringsdrivende i Bulgaria hadde imidlertid håpet på fullt medlemskap.

– Bare 3 prosent av all godstransport blir transportert via fly eller skip, mens de øvrige 97 prosentene blir transportert til lands, konstaterer presidenten i den bulgarske næringslivsorganisasjonen Bica, Vasil Velev.

Vogntog må derfor fortsatt vente i opptil tre døgn for å passere den bulgarske grensa.

29 land

Med søndagens inntreden av Romania og Bulgaria vil Schengen-samarbeidet telle 29 land.

25 av de 27 EU-landene er nå med i samarbeidet, sammen med Norge, Sveits, Island og Liechtenstein.

Over 400 millioner mennesker kan som følge av samarbeidet reise fritt i Schengen-området, uten å bli gjenstand for grensekontroll.