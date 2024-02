Iranske aktivister raser mot myndighetene for at de lot Wright få visum til landet. Iran har ingen offisielle forbindelser med USA, og regimet regner USA som en av sine verste fiender. Både pornografi og utenomekteskapelig samkvem er dessuten strengt forbudt i Iran. I tillegg reagerer noen på det de kaller et hykleri fra regimet.

– Dere straffer folk i dette landet for å ta av seg hijaben, men dere lar en pornoskuespiller komme hit for å være turist, spør skuespilleren Setareh Pesiani.

Wright, som støtter Palestina i likhet med iranske myndigheter, måtte imidlertid slette sine bilder av turen fra sosiale medier. Særlig reagerte følgere og andre på at hun kledde seg i tråd med islamsk kleskode. Iran krever at kvinner følger strenge kleskoder, men siden høsten 2022 har mange kvinner begynt å ignorere reglene.