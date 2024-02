Flere grupper av demonstranter forsøkte å samle seg på den store plassen i sentrum av hovedstaden, men ble hindret av opprørspolitiet. De blokkerte alle sidegatene som førte inn til den spontane markeringen som opposisjonen hadde tillyst.

Beslutningen om å utsette presidentvalget i ti måneder, fra 25. februar til 15. desember, ble fattet nesten enstemmig av nasjonalforsamlingen mandag, med 105 stemmer for og én imot. Det skjedde etter at opposisjonens folkevalgte ble fjernet med makt fra salen.

– Det er en trøstesløs situasjon. Vi kom hit for å be sammen, og vi ble møtt med gass. Det er uholdbart, sier Thierno Alassane, en av de 20 kandidatene som stiller i presidentvalget.

President Macky Sall har styrt Senegal i tolv år og skal i tråd med grunnloven gå av når hans andre presidentperiode utløper i april. Han har lovet at han ikke vil stille til valg på nytt, men blir nå sittende inntil videre.

Det er første gang i Senegals historie at et valg blir utsatt. Utsettelsen har skapt økt bekymring for at Sall vil bryte sitt løfte og satse på en tredje periode ved makten. Samtidig nektes flere opposisjonsledere å stille.

Senegal går for å være et av Afrikas mest stabile demokratier.