Forslaget innebar en pakke på 17,6 milliarder dollar – drøyt 185 milliarder norske kroner.

Allerede før avstemningen var over tirsdag, var det klart at det ikke kunne få det nødvendige flertallet på to tredeler av representantene.

Demokratene ønsker en bredere pakke med tiltak som også omfatter Ukraina-hjelp, internasjonal humanitærhjelp og friske penger til sikkerhet på grensa mot Mexico.