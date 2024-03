Alle angriperne som deltok i terroraksjonen, er pågrepet, hevder Putin lørdag. Uansett hvem som beordret angrepet, så vil de bli straffet, sier den russiske presidenten og kaller angrepet en barbarisk terrorhandling

Han kunngjorde nye sikkerhetstiltak over hele Russland etter angrepet og antydet at Ukraina sto bak, selv om islamistgruppa IS på sin Telegram-kanal allerede fredag påtok seg skylden.

Samtidig gjentar Putin den russiske påstanden om at gjerningsmennene forsøkte å flykte i retning Ukraina. De elleve som er pågrepet, ble tatt i regionen Brjansk, angivelig på vei mot grensa til Ukraina.

Rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Mykhajlo Podoljak, har avvist de russiske beskyldningene som uholdbare og absurde.

I talen erklærte Putin også søndag som nasjonal sørgedag etter angrepet der minst 115 mennesker ble drept.