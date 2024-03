James Crumbley kjøpte pistolen som den 15 år gamle sønnen Ethan brukte i skytingen. Fra før av er også mor Jennifer Crumbley kjent skyldig i uaktsomt drap, og de risikerer begge 15 års fengsel.

Sønnen åpnet ild på Oxford High School, som ligger rundt sju mil nord for Detroit, 30. november 2021. Fire personer ble drept og ytterligere sju såret. Han soner en livstidsdom.

Påtalemyndigheten mener foreldrene, i tråd med delstatens lover, hadde plikt til å hindre at sønnen skadet andre, og at de ikke fulgte opp varsler om at han var psykisk syk.

Ekteparet ble innkalt til skolen dagen skoleskytingen skjedde, etter at en lærer meldte fra om en voldelig tegning som ble funnet på sønnens pult.

Foreldrene ble vist tegningen, og fikk råd om å skaffe sønnen hjelp. De skal så ha avvist å ta ham med hjem, og han gikk tilbake i klasserommet. Senere gikk han på do, kom tilbake med pistolen som han hadde gjemt i sekken, og fyrte av mer enn 30 skudd.

Både faren og moren forklarte i retten at de ikke var klare over sønnens voldspotensial. Straffeutmålingen er 9. april.