Det var stort politioppbud rundt rettslokalene i Basmannij. En av de mistenkte ble ført inn i rettssalen med bind for øynene. Da bindet ble fjernet, kom et blått øye til syne.

Kort tid senere beordret domstolen varetektsfengsling av en av de terrorsiktede, en tadsjikisk statsborger. Han har «helt og fullt erkjent skyld» for siktelsen, som lyder på at han har begått et terrorangrep sammen med en gruppe personer, ifølge en uttalelse fra domstolen på Telegram. Senere på kvelden melder nyhetsbyrået AP at ytterligere to av de terrorsiktede har erkjent skyld, og AFP skriver at alle fire er varetektsfengslet i påvente av en rettssak.

Russiske myndigheter opplyste lørdag at elleve personer er pågrepet for terroren, blant dem fire som anklages for å ha utført terrorhandlingene i en konserthall fredag. Alle er utenlandske statsborgere, ifølge myndighetene.

Minst 137 mennesker ble drept da væpnede gjerningsmenn åpnet ild mot publikum med automatgevær før de skal satte fyr på konserthuset.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet, som er det dødeligste på russisk jord på mange år. Søndag publiserte gruppen en 90 sekunder lang video på nettet, som de sier viser gjerningsmennene på åstedet.