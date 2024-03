Yoweri Museveni er 79 år gammel og en av de afrikanske presidentene som har sittet lengst. I helgen utpekte han sin 49 år gamle sønn general Muhoozi Kainerugaba til forsvarssjef.

Sønnen har flere ganger skapt problemer med kommentarer på X/Twitter. I 2022 ble han kastet som hærsjef fordi han hadde truet med å invadere nabolandet Kenya. Kainerugaba sa senere at det bare hadde vært en spøk.

I en annen melding tilbød han 100 kuer i brudepris for Italias statsminister Giorgia Meloni.

Faren er tidligere geriljaleder, men har vært Uganda president siden 1986. I 2021 tok han fatt på sin sjette periode ved makten etter et valg der det kom anklager om juks. Siden den gang har presset mot sivilsamfunnet fra landets sikkerhetsstyrker og Musevenis parti NRM økt.

I flere år har kritikere og opposisjonen anklaget presidenten for å forfremme sønnen raskt i militæret for å forberede ham for en fremtidig maktovertakelse. Kainerugaba har også uhindret kunnet delta på politiske møter arrangert av NRMs ungdomsparti, til tross for at loven forbyr offiserer fra å drive politisk aktivitet. Tidligere har andre offiserer blitt arrestert og tiltalt når de har begitt seg inn i politikken.

Museveni anklages også for å plassere slektninger i nøkkelroller. Broren Salim Saleh er en viktig sikkerhetsrådgiver, mens kona Janet Museveni er utdannings- og idrettsminister.