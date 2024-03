Ifølge søksmålet holder Apple på med «omfattende, vedvarende og ulovlig» virksomhet.

Saken retter seg hovedsakelig inn mot Apples såkalte økosystem for Iphone og telefonens applikasjoner. Ifølge søksmålet har Apple utestengt programvareskapere fra å skape konkurransedyktige applikasjoner til Apples egne, noe som har resultert i høyere priser for folk.

– Apple velger stadig å gjøre produktene sine verre for forbrukere for å hindre at konkurranse oppstår, heter det i søksmålet.

De anklager også Apple for å gjøre det vanskelig å bytte fra Iphone til en annen mobiltype.

Apple motsetter seg søksmålet og sier det kan skape en farlig presedens.

– Dette søksmålet truer vår egenart og prinsippene som gjorde at Apple-produkter skiller seg ut i et svært konkurranseutsatt marked. Hvis det lykkes, vil det hindre vår mulighet til å skape teknologien som folk forventer fra Apple – hvor maskinvare, programvare og tjenester smelter sammen.

En drøy time etter at søksmålet ble kjent, var Apples aksje ned over 3 prosent.

I Norge har DNB i årevis anklaget Apple for å hindre innovasjon ved å utestenge dem fra å bruke Iphones innebygde teknologi til kontaktløs betaling.