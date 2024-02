EU-midlene til Polen ble i sin tid fryst fordi den forrige polske regjeringen gjorde endringer som EU mente undergravde rettsvesenets uavhengighet.

Summen på 137 milliarder euro tilsvarer over 1500 milliarder kroner.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen uttalte i forrige uke at EU-lederne er imponert over innsatsen til Polens nye regjering for å gjeninnføre rettsstaten som samfunnets ryggrad.

Polens nye regjering tiltrådte for to måneder siden og ledes av tidligere EU-president Donald Tusk.