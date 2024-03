– Vi skal forandre landet til det bedre – med eller uten støtte fra politiske ledere – med alle den utøvende myndighetens ressurser, sa Milei i sin første tale der han la fram sin politikk for nasjonalforsamlingen.

– Hvis dere er ute etter konflikt, så skal dere få konflikt, sa han til de folkevalgte, som har holdt igjen den liberalistiske presidentens prosjekt med budsjettkutt og avregulering av økonomien.

Ber om tålmodighet

I fredagens tale oppsummerte Milei sine første 82 dager ved makten. Han har blant annet devaluert pesoen med 50 prosent, kuttet i statlige subsidier til drivstoff og transport, kuttet titusener av stillinger i offentlig sektor og fjernet hundrevis av økonomiske regler og reguleringer.

– Jeg ber om tålmodighet og tillit. Det vil ta litt tid før vi kan se fruktene av den økonomiske omorganiseringen og reformene vi innfører, sa presidenten.

Mange av de planlagte reformene kan havne i retten, med over 60 søksmål i kjømda fra fagforeninger, næringsliv og organisasjoner. Det har også vært omfattende protester fra vanlige argentinere, som frykter at de vil bli fattigere på grunn av Mileis planer.

«Ny sosial kontrakt»

Den 53 år gamle president har den siste tiden strukket en hånd ut til blant annet guvernører og tidligere presidenter for å skape en «ny sosial kontrakt» for landet. Den skal bygge på ti prinsipper, blant annet en urokkelig budsjettbalanse, ukrenkelig eiendomsrett og kutt i offentlige utgifter.

Etter tiår med vanstyre, sliter Argentina med enorme økonomiske problemer, med en prisvekst som er oppe i over 200 prosent i året og nesten 60 prosent som lever under fattigdomsgrensen.

– Vi har ennå ikke sett alle virkningen av den katastrofen vi arvet, men vi er overbevist om at vi er på rett spor, fordi vi for første gang i historien angriper problemene ved roten – budsjettunderskuddet – i stedet for å behandle symptomene, sa Milei i nasjonalforsamlingen.