Til kanalen sier IDF at de ønsker å skape et «fotfeste for operasjoner» og gjøre det lettere å forflytte soldater og utstyr.

I motsetning til andre veier i området er dette den eneste veien som går i én linje gjennom Gaza, og IDF har koblet sammen eksisterende veier som tidligere ikke var forbundet.

Den pensjonerte israelske brigadegeneralen Jacob Nagel, som også er tidligere leder for Israels sikkerhetsråd, sier til BBCs arabiskspråklige kanal at veien er utformet for at israelske styrker skal kunne reagere raskt på trusler.

Seniorforsker Khaled Elgindy ved det USA-baserte Middle East Institute mener veien er et langsiktig prosjekt for Israel i Gaza.

– Det ser ut til at det israelske militæret vil forbli i Gaza på ubestemt tid. Ved å dele Gaza i to vil Israel ikke bare kontrollere hva som går inn og ut av Gaza, men også bevegelsene innad i Gaza, sier analytikeren.