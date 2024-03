McConnell kom med kunngjøringen kort tid etter at Nikki Haley hadde bekreftet at hun trekker seg fra nominasjonskampen.

I forrige uke kunngjorde han at han vil gå av som leder etter valget i november.

McConnell og Trump er uenig i flere saker, blant dem Nato-støtten og Trumps påstander om at 2020-valget var preget av utbredt valgfusk, men McConnell har som senatsleder støttet Trumps politikk. De to snakket ikke sammen på tre år etter at Trump forsøkte å få McConnell skrotet som leder etter mellomvalget i 2022, ifølge Politico.

– Det er fullstendig åpenbart at tidligere president Trump har fått den støtten som kreves fra republikanske velgere til å være vår kandidat til å bli USAs president, siteres McConnell fra av Washington Post.

– Det burde ikke være overraskende for noen at han som kandidat får min støtte, heter det videre.