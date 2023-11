Avtalen mellom Hamas og Israel innebærer, i tillegg til løslatelse av israelske gisler og palestinske fanger, en våpenhvile mens dette pågår.

Egyptiske kilder sa lørdag at det var kommet «positive signaler» fra alle parter om at våpenhvilen kan bli forlenget – med en eller to dager.

Qatar har hatt en viktig rolle med å legge til rette for forhandlinger etter Hamas terrorangrep på Israel 7. oktober. Delegasjonen som var i Israel lørdag, bidro også til å koordinere løslatelsen av gisler og fanger slik at dette kan fortsette uten problemer, sier en kilde som kjenner saken til nyhetsbyrået Reuters.