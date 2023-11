Den anonyme kilden gjengis av nyhetsbyrået Reuters.

De siterer kilden på at drivstoffet vil gi Israel «større rom til å manøvrere på den internasjonale arenaen» slik at landet kan fortsette sin innsats for «utrydde» Hamas på Gazastripen.

Ifølge talspersonen vil drivstoffet gi «minimal» støtte til vann- og avløpssystemene i Gaza for å hindre epidemier.

Lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har anklaget Israel for å motarbeide organisasjonens arbeid.

– Jeg tror det er aktive forsøk på å strupe og paralysere operasjonen vår, sa UNRWA-leder Philippe Lazzarini torsdag. Han omtalte det som rystende at hjelpeorganisasjoner må be innstendig for å få tilgang på drivstoff.