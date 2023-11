– Jeg har regnet på det, og det ser ikke særlig bra ut, sier han.

Santos har brukt valgkampmidler til private formål og sendt falske rapporter til den føderale valgkommisjonen, slo etikkomiteen i Representantenes hus fast i forrige uke.

Fredag forrige uke fremmet lederen for etikkomiteen, Michael Guest, et forslag om å fjerne Santos fra kongressen. Det krever to tredels flertall i kongressen.

Det er andre gangen denne måneden at Santos får en slik votering mot seg. Men nå uttrykker mange republikanere at de ikke har tillit til partifellen.

– Jeg vet at jeg kommer til å bli utvist når dette forslaget skal stemmes over, sier Santos.

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere lovbruddene som kom fram i rapporten, som han hevder er laget for å presse ham ut av kongressen.