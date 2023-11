Resolusjonen som skal stemmes over onsdag, tar også for seg å åpne for korridorer gjennom Gazastripen i et tilstrekkelig antall dager for at nødhjelp skal nå dem som trenger det, opplyser flere diplomater til Reuters.

Noen av diplomatene tror at Sikkerhetsrådet kommer til å vedta resolusjonen, men trolig kommer noen av de 15 landene i rådet til å avstå fra avstemningen.

For å vedtas trenger resolusjonen minst ni stemmer for og at ingen av landene med vetorett benytter seg av denne.

Tidligere i november mislyktes medlemmene i Sikkerhetsrådet i å bli enige om en resolusjon da de møttes for å diskutere krigen mellom Israel og Hamas.