I et innlegg på Facebook torsdag kveld kritiserer Orban EU-beslutningen og sier at han holdt seg unna den saken.

– Ukrainas EU-medlemskap er en dårlig avgjørelse. Ungarn ønsker ikke å delta i denne dårlige avgjørelsen, skriver han i innlegget.

Financial Times siterer kilder på at beslutningen om Ukraina-forhandlinger ble tatt etter at Orban hadde forlatt rommet.

Torsdag skrev EU-president Charles Michel på X/Twitter at EU åpner for medlemskapsforhandlinger. Samtidig gis Georgia status som kandidatland.